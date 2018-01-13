Капризов: если начнутся симптомы звёздной болезни, лекари найдутся

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов рассказал, почему ему не грозит звездная болезнь.



«Не подвержен ли я звёздной болезни? А почему что-то должно меняться? Человек же не меняется. Он начинает свой путь с определённым набором ценностей, близкими друзьями, родными. Если всё это настоящее, то настоящим останешься и ты, несмотря на всё, что вокруг тебя происходит. Ну а если симптомы начнут проявляться, лекари найдутся. Родители, брат всегда в случае необходимости одёрнут и предупредят. Да и своя голова есть на плечах, так что об этом беспокоится не стоит», — цитирует Капризова Russia Today.

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