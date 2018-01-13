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Щехура: дивизиону Харламова повезло с игроками, катающимися спиной вперёд

Хоккей

Нападающий «Трактора» Пол Щехура поделился после победы в Мастер-шоу Матча звёзд в Астане.

«Нам сегодня повезло с хоккеистами, катающимися спиной вперед. Отличная работа тренера. Маша Басс хорошо поработала! Она выбрала правильных игроков для конкурсов. Было весело, день прошёл отлично, и я уже жду следующий день всезвездного уикенда.

До матча я говорил, что будешь участвовать лишь в одном конкурсе, но в итоге отметился в четырёх?
Да, Маша всё поменяла перед самым выходом на лёд. Я сегодня был в ударе. Она это почувствовала, поэтому поставила меня в несколько конкурсов. Мне больше всего понравился биатлон», — цитирует Щехуру официальная страница «Трактора» во «ВКонтакте».

Дивизион Харламова выиграл Мастер-шоу на Матче звёзд — 2018
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