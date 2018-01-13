Мартынов: на Матче звёзд понравился бросок на силу, узнал скорость своего

Защитник омского «Авангарда» Егор Мартынов поделился впечатлениями от «Мастер-шоу» Матча звёзд КХЛ.



«Очень рад попасть на Матч звёзд. В „Хоккейный биатлон“ играть, конечно, непросто, нужно ещё поработать над точностью. Главным было — порадовать болельщиков, надеюсь, у нас получилось.



Я обошёл Дениса Паршина? Да я об этом не думал, тут больше для веселья. Все эмоции — только позитив.



Понравился бросок на силу, наконец узнал силу броска — 152 км/ч», — приводит слова Мартынова официальный сайт омской команды.

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