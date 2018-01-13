Женская сборная России крупно проиграла Канаде в матче за 3-е место на МЧМ

Женская сборная России потерпела поражение от команды Канады в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира, встреча завершилась со счётом 1:5. Напомним, в дебютной встрече группового этапа МЧМ-2018, который проходит в России, россиянки обыграли канадок со счётом 3:2.
Единственную шайбу в составе российской сборной записала на свой счёт Вита Понятовская.
В четвертьфинале Россия обыграла Финляндию (2:0), в полуфинале проиграла команде Швеции (1:2).
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Россия уступила Швеции в полуфинале женского молодёжного чемпионата мира