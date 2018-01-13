Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Футбол. «Эйбар» — «Атлетико» М. LIVE
все матчи

Е. Медведев: мне показали, как лучше бросать на силу, но это не слишком помогло

Хоккей

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев поделился впечатлениями от попадания на Матч звёзд КХЛ.

«Здесь очень весело, хорошее настроение, много зрителей и детей. Эти матчи прежде всего играются для болельщиков, тут хороший праздник и возможность пообщаться с друзьями.

Конкурсы немного изменили, и соревновательность идёт только на пользу. На Матче звёзд в Риге мне подсказали, как лучше бросать, чтобы в конкурсе на силу были выше показатели, но пока мне это не слишком помогло», — цитирует Медведева пресс-служба «Авангарда».

«Думал, что допинг-контроль». Пожар застал Ковальчука в трусах
Звёздному российскому форварду не давали спать всю ночь.

Видео конкурса на силу броска можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент