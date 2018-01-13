Гуськов о ситуации в «Авангарде»: неэтично лезть в жизнь клуба и разносить слухи

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о ситуации в «Авангарде». В СМИ ранее появилась информация, что на новогоднем корпоративе команды Михаил Фисенко избил Андрея Стася, а Максим Чудинов ударил его жену.

«Прежде всего, я никогда не окунался в бытовую жизнь команд. Лезть в жизнь команды для меня – это, во-первых, неправильно, а во-вторых, неэтично. Тем более распространять слухи. Именно про такое говорят: слышал звон, да не знает, где он. Зато все начинают догадывать, что там было, теории строить… Я эксперт, и меня интересует хоккей. Копаться в белье – удел не экспертов, а людей, которые хотят подать что-то «горяченькое». «Авангард» – хоккейная команда, и никакого отношения какие-то иные дела не должны к ней иметь. И тогда и болельщикам будет спокойнее, и к хоккею они будут относиться как к игре, а не как к телепередаче со сплетнями. Понятно, они всегда есть и где-то рождаются, но всему нужны подтверждения, которых в большинстве своём нет. Идёт информационная война, да, но мне это неинтересно как эксперту, как человеку, который занимается хоккейной аналитикой. Меня интересует, как команда играет, остальное неважно.



Я играл во многих командах, и порой в них бывали конфликты. В интересах любой команды оставить конфликт внутри, вот это делает коллектив сплочённее. Слухи в большом количестве разрушают коллектив, нельзя, большими буквами надо написать: никогда нельзя выносить сор из избы. Всё должно решаться только внутри коллектива, без посторонних людей», — сказал Гуськов «Чемпионату».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».