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«Бостон» обыграл «Монреаль» по буллитам, «Миннесота» разгромила «Виннипег»

Хоккей

«Бостон Брюинз» добился победы по итогам серии буллитов в гостевой встрече с «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Основное время игры завершилось со счётом 3:3, все голы были забиты к 38-й минуте.

Макс Пачьоретти, Николя Делорье и Алекс Гальченюк отличились в составе команды хозяев, за «Виннипег» шайбы забросили Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Давид Крейчи. В серии буллитов автором решающего броска стал Маршан.

В параллельном матче игрового вечера хоккеисты «Миннесоты Уайлд» не оставили шансов гостям из «Виннипег Джетс» (4:1). Мэтт Дамба в третьем периоде оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3 : 4
1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Пачьоретти (Мете, Дано) – 03:22 (5x5), 1:1 – Маршан (Бержерон, Хайнен) – 17:40 (5x4), 1:2 – Дебраск (Макэвой, Хара) – 22:55 (5x5), 2:2 – Делорье – 25:45 (5x5), 3:2 – Гальченюк (Друен, Питри) – 28:51 (5x4), 3:3 – Крейчи (Макэвой, Дебраск) – 37:42 (5x5), 3:4 – Маршан – 65:00 ( ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Гранлунд (Сутер, Спаржон) – 08:47 (5x4), 2:0 – Цукер (Койву, Гранлунд) – 25:40 (5x5), 2:1 – Перро (Уилер, Бафлин) – 40:47 (5x4), 3:1 – Дамба (Фолиньо, Койл) – 46:23 (5x5), 4:1 – Дамба (Койл, Фолиньо) – 53:32 (5x5)
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