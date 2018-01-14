«Бостон» обыграл «Монреаль» по буллитам, «Миннесота» разгромила «Виннипег»

«Бостон Брюинз» добился победы по итогам серии буллитов в гостевой встрече с «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Основное время игры завершилось со счётом 3:3, все голы были забиты к 38-й минуте.



Макс Пачьоретти, Николя Делорье и Алекс Гальченюк отличились в составе команды хозяев, за «Виннипег» шайбы забросили Брэд Маршан, Джейк Дебраск и Давид Крейчи. В серии буллитов автором решающего броска стал Маршан.



В параллельном матче игрового вечера хоккеисты «Миннесоты Уайлд» не оставили шансов гостям из «Виннипег Джетс» (4:1). Мэтт Дамба в третьем периоде оформил дубль.