АХЛ: защитник Андрей Педан оформил хет-трик

«Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Лаваль Рокет» со счётом 4:3.



Защитник «пингвинов» Андрей Педан оформил хет-трик. За матч он нанёс четыре броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1».



Всего в текущем сезоне Педан набрал 16 (5+11) баллов за результативность в 31 матче.

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Видео первого, второго и третьего голов Педана можно посмотреть также в «твиттере» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз».