Разин покинул «Адмирал», не получив гарантий по контракту

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Адмирала» Андрей Разин покинул команду. Причиной расставания стало отсутствие гарантий по контракту. Специалист работал по трудовому договору, но так и не подписал типовое соглашение КХЛ.



Разин уже покинул Владивосток. На ближайший выезд «Адмирал» отправится с исполняющим обязанности главного тренера Олегом Леонтьевым. Это уже третья тренерская отставка за сезон в дальневосточном клубе.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».