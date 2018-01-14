«Колорадо» победил «Даллас», в активе Задорова две передачи, у Радулова — одна

«Колорадо Эвеланш» продлил серию побед до шести матчей, преуспев во встрече с «Даллас Старз» в гостях — 4:1.



Александр Керфут вывел гостей вперёд на 15-й минуте, «звездные» сравняли счёт на 36-й минуте благодаря точному броску Джейми Бенна, которому ассистировал Александр Радулов. Ещё один россиянин, Никита Задоров, сперва помог отличиться Натану Маккиннону на 47-й минуте, а за полторы минуты до финальной сирены и Блейку Комо. Окончательный результат установил Марк Барберио, поразивший пустые ворота.