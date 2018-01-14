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«Колорадо» победил «Даллас», в активе Задорова две передачи, у Радулова — одна

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» продлил серию побед до шести матчей, преуспев во встрече с «Даллас Старз» в гостях — 4:1.

Александр Керфут вывел гостей вперёд на 15-й минуте, «звездные» сравняли счёт на 36-й минуте благодаря точному броску Джейми Бенна, которому ассистировал Александр Радулов. Ещё один россиянин, Никита Задоров, сперва помог отличиться Натану Маккиннону на 47-й минуте, а за полторы минуты до финальной сирены и Блейку Комо. Окончательный результат установил Марк Барберио, поразивший пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 4
0:1, 1:0, 0:3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Керфут (Грир, Жирар) – 14:09 (5x5), 1:1 – Бенн (Клингберг, А. Радулов) – 35:43 (5x5), 1:2 – Маккиннон (Керфут, Задоров) – 46:33 (5x5), 1:3 – Комо (Задоров) – 58:20 (5x5), 1:4 – Барберио (Немет, Бернье) – 59:47 (en)
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