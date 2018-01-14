Красиков — о судействе: Гучек отработал на отлично, особенно хороша его борода

Вратарь «Сибири» и дивизиона Чернышёва Алексей Красиков рассказал о противостоянии с Никитой Гусевым и судействе в исполнении комментатора «Матч ТВ» Владимира Гучека.

«Мы предполагали, что игра затянется и дойдёт до буллитов. Ребята мне сказали подготовиться. Так что 30-40 буллитов Никиты Гусева я пересмотрел. Знал, что от него ожидать! Он большой мастер, в его арсенале очень много приёмов. Все хотели показать себя, проявить мастерство, так что участь вратаря не самая прекрасная. Ребята играют в пас, часто забивают в пустые ворота. Вратарю проявить себя сложно, но можно. Остаётся надеяться только на свои сейвы, но надо понимать, что Матч звёзд – это игра для зрителей.

Судейство было прекрасное! Комментатор Гучек отработал на отлично. Особенно хороша была его борода. Если что-то идёт не так, выдернет волос из неё как старик Хоттабыч и всё налаживается. Бросок клюшки Даллмана? Так это не клюшка была, а магия», — передаёт слова Красикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.