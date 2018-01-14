Гераськин — о Матче звёзд КХЛ: играть против Ковальчука — это мечта

Нападающий «Северстали» и сборной дивизиона Харламова Игорь Гераськин прокомментировал своё участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги.

«Переживал и очень волновался перед матчем. Сегодня может быть не так всё ощущалось, как вчера на мастер-шоу. Уже немного освоился, и всё нормально пошло. Не скажешь, что здесь одни звёзды, все обычные люди, все общаются. Хорошо друг к другу относятся. Всё прошло здорово.

Какая игра выдалась сложнее? Обе игры не были лёгкими, в первом матче только вкатились, а во второй игре немного наладили связки, и получилось выиграть. Играть против Ковальчука — это мечта», — передаёт слова Гераськина корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.