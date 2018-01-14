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Дивизион Тарасова выиграл Матч звёзд КХЛ, обыграв в финале дивизион Чернышёва

Хоккей

Сборная дивизиона Тарасова в финале Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги победила команду дивизиона Чернышёва. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей по дублю на счету Дмитрия Кагарлицкого и Николая Коваленко, ещё одна шайба на счету Кирилла Капризова. В составе проигравших по шайбе забросили Кевин Даллман, Егор Мартынов, Линус Умарк и Евгений Медведев.

КХЛ - Матч Звёзд
14 января 2018, воскресенье. 13:30 МСК
Дивизион Тарасова
5 : 4
5:4, 0:0, 0:0
Дивизион Чернышева
0:1 – Даллман (Ларсен) – 00:16 (4x4), 1:1 – Кагарлицкий (Мозик, Капризов) – 00:32 (4x4), 2:1 – Коваленко (Кагарлицкий, Капризов) – 07:19 (4x4), 2:2 – Мартынов (Коробкин, Медведев) – 11:42 (4x4), 3:2 – Коваленко (Козун) – 13:13 (4x4), 4:2 – Кагарлицкий (Падакин, Капризов) – 13:59 (4x4), 4:3 – Умарк (Ларсен, Даллман) – 16:58 (4x4), 5:3 – Капризов (Кронвалль, Никулин) – 17:37 (4x4), 5:4 – Медведев (Бывальцев) – 18:30 (4x4)

Форвард команды дивизиона Тарасова Капризов набрал 4 (1+3) очка за результативность.

По ходу матча Кагарлицкий не реализовал штрафной бросок, назначенный за то, что Мартынов забросил шайбу клюшкой неправильных размеров.

Ранее в матче за третье место команда дивизиона Харламова оказалась сильнее сборной дивизиона Боброва.

Дивизион Харламова победил дивизион Боброва в матче за третье место МВЗ
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