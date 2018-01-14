Дивизион Тарасова выиграл Матч звёзд КХЛ, обыграв в финале дивизион Чернышёва

Сборная дивизиона Тарасова в финале Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги победила команду дивизиона Чернышёва. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей по дублю на счету Дмитрия Кагарлицкого и Николая Коваленко, ещё одна шайба на счету Кирилла Капризова. В составе проигравших по шайбе забросили Кевин Даллман, Егор Мартынов, Линус Умарк и Евгений Медведев.

Форвард команды дивизиона Тарасова Капризов набрал 4 (1+3) очка за результативность.

По ходу матча Кагарлицкий не реализовал штрафной бросок, назначенный за то, что Мартынов забросил шайбу клюшкой неправильных размеров.

Ранее в матче за третье место команда дивизиона Харламова оказалась сильнее сборной дивизиона Боброва.