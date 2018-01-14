QMJHL: Денис Михнин забросил невероятную по красоте шайбу в ворота «Шавинигана»

Российский нападающий клуба лиги Квебека «Римуски Океаник» Денис Михнин стал автором невероятного по красоте гола в ворота «Шавиниган Катарактс» (8:6).

Михнин подхватил шайбу в зоне обороны «Римуски» и совершил стремительный рейд к воротам «Шавинигана», по ходу обыграв троих соперников, после чего поразил ближнюю девятку ворот соперника.

Для уроженца Кирова эта шайба стала седьмой в текущем сезоне. Всего на счету хоккеиста 25 (7+18) очков в 41 матче.

Справка «Чемпионата»



Денис Михнин, родился 11 июля 1999 года в Кирове.



Играл за юношеские команды СКА, а в сезоне-2015/16 провёл 14 матчей в МХЛ за «СКА-1946», набрав 4 (2+2) очка. Выступает за «Римуски» с 2016 года, за это время провёл 88 игр и отметился 60 (26+34) баллами за результативность. В этом сезоне на его счету 25 (7+18) очков в 41 матче.

Посмотреть видео гола можно в «Твиттере».