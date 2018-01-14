Яшин: Шипачёв — суперзвезда российского хоккея, а СКА — его зона комфорта

Известный российский хоккеист и миноритарный владелец «Вегас Голден Найтс» Алексей Яшин прокомментировал ситуацию с уходом из клуба Вадима Шипачёва.

«Почему в состав „Голден Найтс“ не вписался Шипачёв? Я не знаю точно, в чём была ситуация. Следил за ней по прессе. Я не находился в команде, не разговаривал с генеральным менеджером, не беседовал с тренером. У меня информации по этой теме не больше, чем у журналистов. Но мне кажется, что это обоюдное решение. Вадим посчитал, что ему комфортнее играть в России.



Ходило много версий, вернётся ли он в родной Череповец или будет выступать за СКА. Я побывал на матче в Санкт-Петербурге и заметил, что Шипачёв сейчас очень прилично выглядит. В плане мастерства к нему нет никаких вопросов. Он — одна из суперзвёзд российского хоккея. И, по моему мнению, всё решила зона комфорта. Ему лучше дома, он из этой зоны выходил, а теперь вернулся туда, где Вадиму хорошо.

Я сам был в такой же ситуации, когда уехал из «Нью-Йорк Айлендерс» в «Локомотив». В тот момент мне стало лучше в Ярославле. У каждого игрока есть свои обстоятельства. И в истории с Шипачёвым всё окончилось хорошо. «Вегасу» вернулись деньги, а Вадим получил долгожданную свободу. Всё произошло очень быстро, все счастливы и довольны. «Голден Найтс» выступают замечательно, а Шипачёв теперь поедет на Олимпиаду и поборется за Кубок Гагарина", — цитирует Яшина русская версия официального сайта НХЛ.