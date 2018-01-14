Кейн — о Джеффе Глассе: он привлёк внимание всей НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал игру голкиперов команды Антона Форсберга и Джеффа Гласса.

«Они нас выручают, когда выбывает основной вратарь Кори Кроуфорд. Эти ребята выходили на смену и играли очень надёжно. Они помогли нам одержать ряд очень важных побед. На Форсберга мы полагались с самого начала сезона, хотя наши действия в обороне оставляют желать лучшего. А Гласс привлёк внимание всей НХЛ», — цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.

Гласс известен по игре за «Барыс», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА, «Ладу» и минское «Динамо», в КХЛ он выступал с 2009 по 2016 год.

В этом сезоне 32-летний Гласс дебютировал в лиге и одержал три победы в пяти матчах при проценте отражённых бросков 91,8.

25-летний Форсберг выиграл три из 15 матчей при проценте отражённых бросков 91,1.