Салливан: «Питтсбург» предоставил Мюррею личное время, уважайте это

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал решение клуба отпустить голкипера Мэттью Мюррея из распоряжения команды по семейным обстоятельствам.

Вратарь «Пингвинз» Мюррей покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам

«У нас нет новой информации. Всё осталось как есть. Мюррей встретится с журналистами и сам всё расскажет, когда придёт время. „Питтсбург“ дал ему личное время и просит уважать это», — приводит слова Салливана официальный «твиттер» клуба.

23-летний Мюррей в этом сезоне провёл 31 матч, одержав 15 побед и потерпев 13 поражений. В среднем за игру он пропускает 2,93 шайбы, отражая 90,3 % бросков по своим воротам.



На замену «Пингвинз» вызвали из клуба АХЛ «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз» вратаря Кейси Десмита. 26-летний Десмит принял участие в двух матчах «Питтсбурга» в этом сезоне.