QMJHL: Иван Чехович сделал дубль и стал первой звездой матча

Нападающий команды QMJHL «Бэ-Комо» Иван Чехович признан первой звездой матча с «Кейп Бретон», который завершился со счётом 5:3.



Чехович оформил дубль, нанёс пять бросков и завершил игру с показателем полезности «+1».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте QMJHL.

Справка «Чемпионата»



Иван Чехович, родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.



Начал заниматься хоккеем в «Юности», затем переехал в Москву, где играл за юношеские команды «Динамо», а в сезоне-2015/16 провёл 19 матчей в МХЛ, набрав 7 (3+4) очков. С сезона-2016/17 играет в



В сезоне-2015/16 принял участие в Мировом Кубке вызова, где россияне выиграли серебро, и набрал 7 (4+3) очков в шести играх. Дважды играл на юниорских чемпионатах мира (2016, 2017), и помог сборной России выиграть бронзу в 2017 году, став лучшим бомбардиром команды (9 (5+4) очков в 7 матчах).



В текущем чемпионате набрал 27 (14+13) очков в 39 играх, всего в QMJHL провёл 99 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 46 передач. , родился 4 января 1999 года в Екатеринбурге.Начал заниматься хоккеем в «Юности», затем переехал в Москву, где играл за юношеские команды «Динамо», а в сезоне-2015/16 провёл 19 матчей в МХЛ, набрав 7 (3+4) очков. С сезона-2016/17 играет в QMJHL В сезоне-2015/16 принял участие в Мировом Кубке вызова, где россияне выиграли серебро, и набрал 7 (4+3) очков в шести играх. Дважды играл на юниорских чемпионатах мира (2016, 2017), и помог сборной России выиграть бронзу в 2017 году, став лучшим бомбардиром команды (9 (5+4) очков в 7 матчах).В текущем чемпионате набрал 27 (14+13) очков в 39 играх, всего в QMJHL провёл 99 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 46 передач.