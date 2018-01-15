Бадюков: многие боятся, что «Авангард» не попадёт в плей-офф, но этого не будет

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о турнирной борьбе в дивизионе Чернышёва между «Салаватом» и «Авангардом».



«Я считаю, что все разговоры о неблагоприятном фоне вокруг «Авангарда» идут в прессе. В команде всё нормально и стабильно. Раздувать здесь ситуацию не стоит. Календарь у «Авангарда» непростой, но он не проще и не легче, чем у «Салавата». У омичей несколько игр, и им предстоит встретиться с «Магниткой». Там есть шанс потерять очки, но я думаю, что всё будет нормально. Многие боятся, что Омск не попадёт в плей-офф, но этого не произойдёт. «Ястребы» останутся на своём месте. Поэтому я не думаю, что у «Салавата» будет качественный скачок. Доверие к Титову есть на данном этапе. Считаю, что всё останется на своих местах», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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