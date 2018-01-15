Жена Виктора Тихонова попробовала себя в роли Коня-Огня

Жена нападающего петербургского СКА Виктора Тихонова — Евгения стала главным героем передачи, снятой пресс-службой клуба.



Евгения рассказала, чем кормят в ложе жён хоккеистов, поделилась мнением о музыкальных предпочтениях своего мужа и утренних ритуалах перед матчами и попробовала себя в роли маскота клуба — Коня-Огня.



Тихонов в нынешнем сезоне сыграл в 40 матчах, записав на свой счёт 12 (7+5) очков.

Посмотреть видео можно на официальном канале СКА в YouTube.



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