Фетисов: «Адмиралу» сложно рассчитывать на будущее, нужна стабильность

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации в «Адмирале».



«С тем, что происходит последние пару лет, «Адмиралу» сложно рассчитывать на будущее. Но я разговаривал с врио губернатора, и он очень хочет восстановить то, что было в самом начале. Тогда нам удалось убедить руководство КХЛ, что хоккей во Владивостоке должен быть. Была проделана колоссальная работа, Могильный и Филиппенко сумели в рекордный для Книги Гиннесса срок создать команду, запустить дворец и создать атмосферу, когда народ мечтал попасть на «Фетисов-Арену».



Потом было принято решение поменять всё, и сегодня мы видим то что видим. Еще раз повторю, я несколько раз общался с врио губернатора, и он очень хочет воссоздать то, что было в самом начале. Но для этого нужны профессиональные люди, планы, стратегии. А самое главное, стабильность, финансовая в том числе», — цитирует Фетисова «Дейта. ру».

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