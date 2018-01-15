«Сан-Хосе» выставил защитника Мартина на драфт отказов

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» выставил на драфт отказов защитника Пола Мартина, информирует Sportsnet.



36-летний хоккеист в нынешнем сезоне сыграл только три матча за основную команду, не отметившись результативными баллами при показателе полезности "-4", в среднем проводя на льду около 13 минут.



В прошлом регулярном чемпионате Мартин сыграл все 82 встречи, записав на свой счёт 26 (4+22) результативных баллов при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.



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