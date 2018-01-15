Стали известны три звезды недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Первой звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, в четырёх матчах записавший на свой счёт восемь (2+6) результативных баллов.



Второй звездой признали вратаря «Калгари» Майка Смита, в трёх матчах отразившего 104 из 108 бросков по своим воротам.



Замкнул тройку лучших игроков недели форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, в двух встречах записавший в актив 5 (2+3) очков, забросив две победные шайбы.



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