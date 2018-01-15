«Монреаль» забрал Логана Шоу с драфта отказов «Анахайма»

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» забрал с драфта отказов нападающего «Анахайм Дакс» Логана Шоу, информирует Sportsnet. В новой команде 25-летний форвард получил 49-й игровой номер.



В нынешнем регулярном чемпионате Шоу принял участие в 42 встречах, сумев записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности "-2" и 4 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 11 с половиной минут за матч.



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