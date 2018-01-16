«Друзья «Спартака» сыграли вничью с «Друзьями СКА», у Горовикова — дубль

Ветеранские команды «Друзья СКА» и «Друзья Спартака» сыграли вничью — 4:4.
«Друзья СКА» — «Друзья «Спартака» — 4:4 (1:0, 1:2, 2:2);
Судьи: Сергей Михаевич, Андрей Феоктистов;
Вратари: Максим Соколов (20.00 — 25.16 Андрей Бунин) — Евгений Конобрий;
Голы:
1:0 — Дроздецкий (Долишня), 02.23;
1:1 — Уппер (Суглобов), 24.00;
1:2 — Шамолин (Поздняков, Смирнов), 25.16;
2:2 — Меркулов, 37.40 ШБ;
3:2 — Горовиков (Крутов), 46.24;
3:3 — Шкотов, 50.13 ШБ;
4:3 — Горовиков (Крутов, Ротенберг), 54.08;
4:4 — Шкотов, 57.00 ШБ.