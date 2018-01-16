СКА пошутил над московским «Динамо», ведущим борьбу за плей-офф

Официальный «твиттер» петербургского СКА пошутил над московским «Динамо», которое ведёт борьбу за плей-офф. В данный момент «армейцы» играют с московским «Спартаком», который является конкурентом динамовцев в борьбе за место в восьмёрке Западной конференции.
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«Твиттер» «Динамо» поддержал шутку, ответив фотографией, на которой обнимаются талисманы обоих клубов.
Посмотреть фото сообщения также можно в официальном «твиттере петербургского клуба.
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