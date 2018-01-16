Гатиятулин: «Трактор» ошибался в своей зоне, но Францоуз всё подчистил

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями от выигранного матча с ханты-мансийской «Югрой» (4:0).



«Рады победе, очки нам необходимы. Был непростой матч. Соперник играл активно, заставлял нас ошибаться у себя в зоне обороны. К счастью, наш вратарь подчистил и хорошо сыграли в меньшинстве. Выражаю слова благодарности команде за победу», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска.



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