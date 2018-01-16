Карпентер: перед «Куньлунем» стоит задача — найти больше китайских игроков

Исполняющий обязанности главного тренера “Куньлунь Ред Стар” Роберт Карпентер подвёл итоги матча с московским “Динамо”, в котором его команда проиграла со счётом 2:5.



“Худшая игра сезона, она очень расстроила нас. В оставшихся матчах мы должны сыграть лучше. Сейчас мы лишились шансов на попадание в плей-офф. Мы должны задуматься о следующем сезоне и понять, с кем из игроков продолжим отношения, а с кем — нет. Перед нами стоит задача — найти больше китайских хоккеистов. Но нужно понять, кого мы сможем сохранить сейчас.



Почему сегодня после тяжёлого Матча звёзд вышел Хелльберг? Это очень важная игра, мы хотели сохранить шансы на плей-офф, поэтому должны были приложить максимум усилий. Одним из этих усилий был выбор в пользу нашего лучшего вратаря. Если бы мы не включили его в заявку, команда могла бы подумать, что всё это было не так. Я заменил Хелльберга после второго периода не потому, что он был в чём-то виноват, а потому что его надо было избавить от этого давления. Думал, игроки мобилизуются из-за обиды за Хелльберга. Собственно, так они и сделали, и в третьем периоде они сыграли получше”, — передаёт слова тренера корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Московское «Динамо» одолело «Куньлунь», но не сумело вернуться в зону плей-офф