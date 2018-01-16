Гераськин: Матч звёзд — волнительное мероприятие, получал советы от старших

Нападающий «Северстали» Игорь Гераськин подвёл итоги встречи с ХК «Торпедо» (3:4 Б).



«Допустили в третьем периоде ошибку, нас на смене поймали, и мы пропустили. В овертайме в большинстве могли забивать, но не реализовали. А буллиты — лотерея, будем бороться дальше. Настраиваемся уже на следующую игру, с «Локомотивом». Конечно, готовимся по-боевому, понимая, в какой ситуации находится «Северсталь». Все ребята понимают, что надо выкладываться по полной в каждой встрече. Боремся и потихоньку набираем очки. Конечно, надо три, но сегодня так сложилось, что взяли одно.



Матч звёзд — очень волнительное мероприятие. Советы от старших товарищей получал, это же просто шоу, надо было расслабиться и немного отдохнуть. В принципе, удалось. Получил положительные эмоции, вернулся с ними в клуб, надо уже забывать об этом.



У меня небольшие габариты (рост — 164 см. — Прим. «Чемпионата»)? Вроде это не мешает, есть свои плюсы и минусы. В силовой борьбе где-то чуть-чуть не хватает, но за счёт скорости и юркости пытаюсь компенсировать. Вроде неплохо получается», — сказал Гераськин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Северсталь» уступила «Торпедо», прервав удачную полосу