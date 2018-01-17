«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс», прервав свою серию из 6 поражений

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Островитяне» открыли счёт на 2-й минуте благодаря голу Андерса Ли. За «дьяволов» дважды отличился Деймон Сиверсон (33-я и 35-я минуты), ещё по разу — Кайл Палмьери (16) и Тейлор Холл (39).

Благодаря этому результату «Нью-Джерси» прервал серию из шести поражений. В свою очередь, «Айлендерс» проиграли впервые после трёх побед кряду.