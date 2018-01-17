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«Нью-Джерси» обыграл «Айлендерс», прервав свою серию из 6 поражений

Хоккей

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Островитяне» открыли счёт на 2-й минуте благодаря голу Андерса Ли. За «дьяволов» дважды отличился Деймон Сиверсон (33-я и 35-я минуты), ещё по разу — Кайл Палмьери (16) и Тейлор Холл (39).

Благодаря этому результату «Нью-Джерси» прервал серию из шести поражений. В свою очередь, «Айлендерс» проиграли впервые после трёх побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 4
1:1, 0:3, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Ли – 01:39 (5x5), 1:1 – Палмьери (Ватанен, Юханссон) – 15:20 (5x4), 1:2 – Сиверсон (Гиббонс, Ноэсен) – 32:58 (5x5), 1:3 – Сиверсон (Лавджой, Братт) – 34:24 (5x5), 1:4 – Холл (Братт) – 38:20 (5x5)
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