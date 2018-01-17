«Рейнджерс» добыли волевую победу над «Филадельфией», Бучневич набрал 1 очко

«Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Гости открыли счёт на 3-й минуте — отличился Джордан Уил. За «Рейнджерс» два гола забил Рик Нэш (7-я и 38-я минуты), по одному — Джей Ти Миллер (17), Пол Кэри (20) и Михаэль Грабнер (31). Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 21 минуту 41 секунду.

«Рейнджерс» прервали свою серию из трёх поражений. «Флайерз» проиграли впервые после четырёх побед кряду.

Видео первого гола Нэша с передачи Бучневича можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».