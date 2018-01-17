Вратарь «Чикаго» Кроуфорд может пропустить остаток сезона из-за головокружения

Основной вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд может пропустить остаток сезона, сообщает Chicago Sun Times.



Издание ссылается на несколько источников, которые сообщают, что Кроуфорд страдает от головокружения, и клуб всё больше беспокоится, что он может больше не сыграть в этом сезоне.



33-летний голкипер находится в списке травмированных с конца декабря с формулировкой «травма верхней части тела». Ранее, в сезоне-2015/16, в его карьере уже были похожие проблемы.



В текущем регулярном чемпионате Кроуфорд одержал 16 побед в 27 матчах с процентом отражённых бросков 92,9 и коэффициентом надёжности 2,27.