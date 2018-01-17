Мартин подрался с Торбёрном после сокрушительного хита на Бродзяке

«Сент-Луис Блюз» одержал победу в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1 ОТ.



В начале первого периода нападающий «Торонто» Мэтт Мартин сокрушительным силовым приёмом повалил на лёд Кайла Бродзяка, после чего завязалась драка, за партнёра вступился Крис Торбёрн. По итогам эпизода оба игрока были удалены на пять минут.



Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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