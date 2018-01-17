Рыспаев: моя игра позволяет закрепиться в АХЛ

Защитник «Барыса» Дамир Рыспаев рассказал о своих мыслях продолжить карьеру в Северной Америке.

«Такой мечты прям особо нет, чтобы закрепиться в определённой команде, в определённой лиге. Но хочу попробовать себя там, на Западе. Мне всего 22 года, моя игра позволяет закрепиться, например, в АХЛ, есть ещё другие лиги. Понятно, что не сразу же, но могут забрать, просмотреть. Моя игра силового плана, а там нужно будет биться. Сейчас у меня заканчивается контракт. Не скажу, что я нацеливаюсь на Америку, но посмотрим. Я не против этого. Попробовать надо всё равно», — цитирует хоккеиста Sports.kz.