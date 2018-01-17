Кознев: «Северсталь» не усилилась, так как на рынке не было ребят сильнее наших

Директор «Северстали» Алексей Кознев рассказал, почему перед дедлайном клуб не стал приобретать новых игроков.

«Мы довольны проделанной работой клуба и команды, а результат будет понятен по итогам сезона. Регулярный чемпионат очень плотный и напряжённый. В целом календарь сбалансированный, ряд матчей мы хотели перенести из-за того, что домашние серии слишком длинные, но не смогли договориться с другими клубами.



Почему «Северсталь» не усилилась в дедлайн? Вопрос больше к тренеру. Игроки, которые были на рынке, не сильнее наших. Мы знаем, на что способны наши игроки, а брать для глубины состава опытного хоккеиста посчитали бессмысленным. Молодёжь есть своя.



Во время паузы на Олимпийские игры команда получит двухнедельный отдых, молодые ребята будут играть за «Алмаз». 5 февраля команда соберётся и будет готовиться в Череповце, затем примет участие в товарищеском турнире в Ярославле, сыграет с «Локомотивом» и «Торпедо».



Серьёзные изменения в работе над околохоккем начались в нашем клубе ещё в прошлом сезоне. Просто сейчас всем виден результат. И рейтинг клубов КХЛ в этом сезоне сыграл свою роль. Отдел маркетинга у нас креативен и чувствует потребности болельщиков Череповца. Открытость клуба и активная работа с болельщиками продолжится и дальше», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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