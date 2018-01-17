Занатта — о работе в ХК «Сочи»: всегда хотелось тренировать именно в КХЛ

Тренер ХК «Сочи» Айван Занатта рассказал о своей работе в клубе. Специалист известен в КХЛ по своей работе со СКА и пражским «Левом».

«Я работал в Швейцарии, но мне всегда хотелось работать именно в КХЛ. Давно знаком с Сергеем Зубовым, он великий игрок, отличный тренер и человек. Как-то мы созвонились, поговорили немного, а потом поступило предложение приехать в Сочи. И вот я здесь. В ХК „Сочи“ всё великолепно. Этот клуб может стать одним из лучших клубов в лиге. Отличная инфраструктура, хороший коллектив.

В клубе я работаю с нападающими. Есть много того, в чём мы можем помочь игрокам. Смотрите: вратарская позиция — самая прогрессирующая за последние десятилетия. Потому что тренер вратарей работает всего с двумя-тремя спортсменами, и это неудивительно, ведь роль голкипера в команде выросла. В нашем же случае тренерский штаб в основном работает над тактикой, определяет позиции игроков в той или иной ситуации для того, чтобы команда работала на максимуме и добивалась успеха. Очень много работы происходит после тренировок. Ведь мы должны давать хоккеистам максимум возможностей для роста. Это может происходить при помощи видеоразборов матчей, занятий по психологии, работы над физическим состоянием, тактикой.

Для достижения цели игроки должны объединиться ради неё, а нам, тренерам, нужно понять, кто что может делать на льду, и создать философию команды. Да, у нас бывают перепады, но самое главное – есть хороший боевой дух, а это один из ключей к успеху. Путь в плей-офф получается тяжёлым, но это делает чемпионат более интересным. Сейчас мы в зоне плей-офф, идём на шестом месте Запада. Знаем, что не имеем права расслабляться, особенно сейчас, нужно работать каждый день", — цитирует специалиста пресс-служба КХЛ.