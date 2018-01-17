«Вашингтон» представил форму на матч Stadium Series2018 с «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» представил форму на матч «Стадионной серии» с «Торонто Мэйпл Лифс», информирует пресс-служба лиги. Игра пройдёт 3 марта 2018 года в Мэриленде на «Нэви-Марин Корпс Мемориал-стэдиуме».

Стадионная серия НХЛ — серия хоккейных матчей на открытом воздухе между командами Национальной хоккейной лиги.

Форма «Кэпиталз» подготовлена компанией аdidas и представлена капитаном команды Александром Овечкиным.

Видео презентации и фото самой формы можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.