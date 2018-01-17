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«Нефтехимик» победил ЦСКА, «армейцы» прервали серию побед из восьми матчей

Хоккей

«Нефтехимик» на домашнем льду вырвал победу у ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в матче забросил шведский защитник «волков» Эрик Густафссон, для которого эта шайба стала первой в составе клуба.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
ЦСКА
Москва
1:0 – Густафссон (Филатов, Секстон) – 26:36 (5x4)

Голкипер хозяев Илья Ежов отразил 37 бросков по воротам и отыграл в седьмой раз на ноль в этом сезоне.

Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений, ЦСКА прервал восьмиматчевую серию побед. «Волки» победили «армейцев» впервые с 2011 года.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Эрик Густафссон в игре с ЦСКА забил 1-й гол за «Нефтехимик», Филатов отдал пас
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