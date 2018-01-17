«Нефтехимик» победил ЦСКА, «армейцы» прервали серию побед из восьми матчей

«Нефтехимик» на домашнем льду вырвал победу у ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственную шайбу в матче забросил шведский защитник «волков» Эрик Густафссон, для которого эта шайба стала первой в составе клуба.

Голкипер хозяев Илья Ежов отразил 37 бросков по воротам и отыграл в седьмой раз на ноль в этом сезоне.

Хозяева прервали четырёхматчевую серию поражений, ЦСКА прервал восьмиматчевую серию побед. «Волки» победили «армейцев» впервые с 2011 года.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.