«Нефтехимик» в матче с ЦСКА одержал первую в 2018 году победу

«Нефтехимик» на домашнем льду вырвал победу у ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Победу клубу из Нижнекамска принёс точный бросок Эрика Густафссона.

«Нефтехимик» победил ЦСКА, «армейцы» прервали серию побед из восьми матчей

Эта победа стала первой для подопечных Андрея Назарова в 2018 году. До матча с «армейцами» команда из Нижнекамска последовательно проиграла рижскому «Динамо» (1:2), «Северстали» (2:5), «Спартаку» (2:3) и «Торпедо» (2:4).

В основное время нижнекамцы выиграли впервые с 23 декабря.

После этой победы «Нефтехимик» вышел на четвёртое место в Восточной конференции, опередив магнитогорский «Металлург». В активе «волков» 85 очков после 51 игры, тогда как у «Магнитки» на два очка меньше.