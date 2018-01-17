Билялетдинов: Данис Зарипов получил травму в игре с «Йокеритом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра была хорошей по содержанию, команды показывали хороший хоккей. Очень рад, что ребята сыграли грамотно в атаке и обороне. Это то, что нам надо.

Думаю, Зарипову ещё нужно время, чтобы набрать форму. Будем надеяться, он её наберет. Он пропустил третий период, так как получил небольшую травму.

У нас была хорошая возможность отдохнуть и поработать за недельную паузу на Звёздный уик-энд.

Моё здоровье? Без комментариев", – передаёт слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».