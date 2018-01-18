Овечкин лидирует среди снайперов НХЛ за последние 12 сезонов, Кросби — второй

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил больше всех в чемпионатах НХЛ начиная с сезона-2005/06, когда он дебютировал в лиге.



На счету россиянина 586 шайб – на 187 больше, чем у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (399), который также дебютировал в НХЛ 12 лет назад.



На третьем месте нападающий Джером Игинла (375), который не выступает в нынешнем сезоне. Четвёртое место занимает форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (370), пятёрку лучших замыкает нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рик Нэш (369).