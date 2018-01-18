Стали известны составы команд на московское дерби «Динамо» — «Спартак»

Стали известны составы команд на дерби московского «Динамо» и «Спартака», которое начнётся сегодня в 19:30 мск.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Волков – Никулин, Карсумс – Терещенко – Варнаков,
Вишневский – Хиетанен, Брюквин – Игнатушкин — Тарасов,
Соловьёв — Рылов, Комаров – Игумнов – Алексеев,
Зайцев, Сопин – Казионов – Артюхин, Петунин.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Калинин – Кольцов, Лещенко – Стоу – Радил,
Лаюнен – Пепеляев, Подшендялов – Дергачёв – Хохлачёв,
Осипов – Юдин, Черных – Воронин – Цыплаков,
Провольнев – Кулик, Комаров – Кузнецов – Талалуев.
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