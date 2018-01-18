«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд

Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Германа Титова не побеждает на протяжении четырёх матчей подряд.



Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Андре Петерссон, у «Трактора» заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Полыгалов и Рикард Йюнге.



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Посмотреть видео опасных моментов встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.