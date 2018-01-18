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«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд

Хоккей

Омский «Авангард» на домашнем льду потерпел поражение от челябинского «Трактора», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Германа Титова не побеждает на протяжении четырёх матчей подряд.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Андре Петерссон, у «Трактора» заброшенными шайбами сумели отметиться Игорь Полыгалов и Рикард Йюнге.

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Посмотреть видео опасных моментов встречи можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2018, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
1 : 2
1:1, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Петерссон (Чудинов, Пёрселл) – 08:49 (5x4), 1:1 – Полыгалов – 12:36 (5x5), 1:2 – Йюнге (Щехура, Бэйлен) – 53:11 (5x5)
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