«Амур» по потерянным очкам обошёл «Авангард» и стал лидером дивизиона

Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с челябинским «Трактором» со счётом 1:2. Таким образом, у команды Германа Титова сейчас 81 очко после 52 матчей. «Ястребов» в таблице по потерянным очкам в дивизионе Чернышёва опередил хабаровский «Амур», заработавший 75 баллов в 49 играх.



Напомним, «Авангард» проиграл четыре матча подряд.



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