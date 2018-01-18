Полыгалов: в матчах с «Авангардом» мне везёт больше, чем в других играх

Нападающий челябинского «Трактора» Игорь Полыгалов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:1).



«Очень тяжёлая игра получилась, хорошо, что забили в конце и довели до победы. Тренеры нас готовили к этому, ничего нового не произошло.



Я часто забиваю «Авангарду»? Да, за «Нефтехимик» постоянно забивал, сегодня получилось. Просто везёт больше, чем в других играх. Ответный матч в Челябинске? Будет такая же тяжёлая игра, обеим командам нужны очки», — передаёт слова Полыгалова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» уступил «Трактору», поражение стало четвёртым подряд