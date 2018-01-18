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«Металлург» победил «Югру», Самсонов оформил «сухарь»

Хоккей

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 0:3. Поражение стало для команды Анатолия Емелина третьим подряд.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски. Игру на ноль провёл голкипер «Металлурга» Илья Самсонов, отразивший 22 броска по своим воротам.

Посмотреть видео с опасными моментами матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 января 2018, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
0 : 3
0:0, 0:1, 0:2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Эллисон (Мозякин) – 39:20 (5x5), 0:2 – Осала (Тимкин) – 58:40 (en), 0:3 – Вольски (Мозякин, Эллисон) – 59:05 (5x5)

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