«Металлург» победил «Югру», Самсонов оформил «сухарь»

В Ханты-Мансийске местная «Югра» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 0:3. Поражение стало для команды Анатолия Емелина третьим подряд.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Мэтт Эллисон, Оскар Осала и Войтек Вольски. Игру на ноль провёл голкипер «Металлурга» Илья Самсонов, отразивший 22 броска по своим воротам.

Посмотреть видео с опасными моментами матча можно на официальном сайте КХЛ.

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