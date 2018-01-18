Мамбеталиев: «Барыс» омолодил состав, стало чуть-чуть позадорнее

И.о. главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом» со счетом 4:2.



«Наконец-то выиграли, пришлось игру перестроить. Омолодили команду, стало чуть-чуть позадорнее. Ошибок все равно много, не могут пока ещё терпеть. Но тут вытерпели, до конца довели. Старались все, от этого и результат. Мы разбирали команду «Автомобилист» — хорошая команда, мобильная. Многих ребят знаю ещё по выступлениям в МХЛ, растут. И наши ребята их знают. Вратарь у нас тоже неплохо сыграл, от этого и победа», — передаёт слова Мамбеталиева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Барыс» обыграл «Автомобилист», прервав серию поражений из девяти матчей