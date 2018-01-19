«Сент-Луис» на выезде победил «Оттаву», Тарасенко забил гол

«Сент-Луис Блюз» добыл уверенную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (27-я минута), Алекс Пьетранджело (33), Брэйден Шенн (37) и Александер Стин (59). За «Оттаву» шайбу забросил Бобби Райан (38). Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 14 минут.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».