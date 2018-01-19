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«Сент-Луис» на выезде победил «Оттаву», Тарасенко забил гол

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» добыл уверенную победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко (27-я минута), Алекс Пьетранджело (33), Брэйден Шенн (37) и Александер Стин (59). За «Оттаву» шайбу забросил Бобби Райан (38). Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 14 минут.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 4
0:0, 1:3, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Штястны, Бортуццо) – 26:13 (5x5), 0:2 – Пьетранджело – 32:51 (5x5), 0:3 – Шенн (Стин, Данн) – 36:53 (5x5), 1:3 – Райан (Дюшейн, Сеси) – 37:21 (5x5), 1:4 – Стин (Шенн) – 58:42 (en)

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Блюз» в «Твиттере».

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