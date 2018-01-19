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Маккиннон оформил дубль за минуту и вышел на второе место в списке бомбардиров

Хоккей

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оформил дубль в матче с «Сан-Хосе Шаркс».

В первом периоде форвард нанёс точный бросок из-под защитника и открыл счёт. Затем при игре в большинстве забил в касание из левого круга вбрасывания. Между голами прошло 58 секунд.

Идёт второй период, Маккиннон помимо дубля отметился голевой передачей, набрав уже 57 (22+35) очков в этом сезоне. Он вышел на второе место в списке бомбардиров, обогнав Джона Тавареса и Фила Кессела. Лидером гонки является Никита Кучеров, у которого 61 (27+34) очко.

Видео дубля Маккиннона можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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