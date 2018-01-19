Проворов помог Нойвирту, рукой выбив шайбу из ворот

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2 ОТ.



В третьем периоде при счёте 2:2 вратарь «лётчиков» Михал Нойвирт сделал серию сейвов, при последнем он упал на лёд и отбросил клюшку. Шайба взмыла в воздух, нападающий Зак Хайман ждал, когда она опустится ниже перекладины, чтобы отправить её в ворота, но Иван Проворов оказался быстрее. Он рукой отбросил летящую шайбу в сторону.

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